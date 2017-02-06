"Entrikaları herkes seyretti"
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe camiasına sert göndermelerde bulundu.
Çebi, "Türk futbolseverleri, bu akşam sahada futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazanılır onu seyretti. Bu da bir tespittir. Sahada top oynamayan bir futbol takımı ve sahada entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak, bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyrettirmiş oldular bu akşam. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:05
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
POYRAZ Çebi misin çelebimisin düne kadar hakemler harikaydı ne oldu futbolcun kafa atacak sahada kalacak alıştınız hakemlerin desteğine olmayınca
- Fenerbahçe çeyrek finalde
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Yenilmeyen takim yoktur ! HER MACINDA SAIBEYE , REZILLIGE . HAZIMSIZLIGA BASVURARAK KAZANAN TAKIM VARDIR !
- Fırsatı iyi kullandık
Toplam 1
Yorum
REAL bence ikisi de kirmizi idi, futboldan cok iki takimda hakeme baski altina almaya calisti, özellikle BJK, hakem ben yemem dedi tek kirmizi no
"Entrikaları herkes seyretti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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