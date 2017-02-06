 Derbi ertelensin – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Derbi ertelensin

    Derbi ertelensin

    , 'in 22. haftasında oynayacağı derbisinin bir gün ertelenmesini talep edecek.

    Siyah-beyazlı yönetimin gerekçe olarak 23 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hapoel ile oynanacak rövanş maçını göstereceği öğrenildi. , derbisinin 26 Şubat Pazar günü yerine 27 Şubat Pazartesi günü oynanmasını istiyor.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:05
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