Biletler yarın satışa çıkıyor
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.
Bilet fiyatları 30 avro olarak belirlenirken, satışlar 10 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
- 'Beşiktaş geç olabilir!'
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı GS Kayseri ve Rize yi bile tam olarak geçemez.Kesinlikle kayıp yaşayacaktır.BJK a zaten yenilir ve Havlu yu da atar.Josue ile de uçarlar.
- Fikret Orman'a imalı cevap
Toplam 81
Yorum
sadi Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş fikret orman,da o misal zaten bjk çok çabuk havalara girmişti havasını aldılar ilk derbide
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 48
Yorum
BESIKTAŞ MUĞLA DOKTORMUSUN NESIN SEN FUTBOLDAN ZEERRE ANLAMIYORSUN KOCUM
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