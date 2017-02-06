 Biletler yarın satışa çıkıyor – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Biletler yarın satışa çıkıyor

    Biletler yarın satışa çıkıyor

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan biletlerin satışı, Vodafone Arena'daki kulüp binasında başlayacak.

    Bilet fiyatları 30 avro olarak belirlenirken, satışlar 10 Şubat Cuma gününe kadar sürecek.

    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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