Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'ye küfretti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar geceye damga vururken, Tosic'in eşi Jelena Karleusa, twitter hesabından Van Persie'ye küfretti. Hollandalı futbolcuya İngilizce küfreden Karleusa, "Onun bacağını kırın" ifadesini de kullandı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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Toplam 107
Yorum
dfg opsayt?/ hadi len
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Toplam 17
Yorum
FanatikEagle Tosic sadece yedek oyuncu olur!!! Ya kirmizi kart la disari atiliyor yada kendi kalesine gol atiyor. Direk kadro disi olmali!!!
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Toplam 4
Yorum
gerçek fb li kazanamayınca şenol hocaya çok üzüldüm
Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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