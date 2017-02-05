"Kendini belli etti"
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Maçla ilgili konuşan Oğuzhan, "Tabii maçın başından kırmızı karta kadar en üstün bizdik. Bunu herkes gördü, baskın oynadık. Basit verilmiş bir kırmızı kart diyeceğim, sadece top oynamaya gelmediler mi diyeceğim, bunu herkes gördü. Sonuçta ligde hala lider biziz, Cuma günü de Karabük maçı var. Keşke Fenerbahçe sadece futbol için gelseydi. 10 kişi kalmamıza rağmen pozisyonlara girdik. Bu maçı unutup, Karabük maçına hazırlanmalıyız. Bu maça takılmamak gerekiyor. Geçen sene de Konyaspor maçında aynı şeyleri yaşadık. Elimizden ne geliyorsa, sahada yaptık." ifadelerini kullandı.
Derbide yaşanan olaylar için çarpıcı göndermelerde bulunan yıldız oyuncu, "Ben devrede içeri erken girmiştim, o yüzden olayları göremedim. Söylenecek çok şey var da ben konuşmayayım. Alper'le sahada bir şeyler olmuş olabilir ama başka oyuncularla geçmişten dahah iyi ilişkilerim vardı, bu maça kadar. Herkes kendini bugün belli etti"
Derbide yaşanan olaylar için çarpıcı göndermelerde bulunan yıldız oyuncu, "Ben devrede içeri erken girmiştim, o yüzden olayları göremedim. Söylenecek çok şey var da ben konuşmayayım. Alper'le sahada bir şeyler olmuş olabilir ama başka oyuncularla geçmişten dahah iyi ilişkilerim vardı, bu maça kadar. Herkes kendini bugün belli etti"
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 107
Yorum
dfg opsayt?/ hadi len
- Beşiktaş 10 kişi kaldı
Toplam 17
Yorum
FanatikEagle Tosic sadece yedek oyuncu olur!!! Ya kirmizi kart la disari atiliyor yada kendi kalesine gol atiyor. Direk kadro disi olmali!!!
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 4
Yorum
gerçek fb li kazanamayınca şenol hocaya çok üzüldüm
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