Jeremain Lens’e özel önlem var!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugünkü derbide sadece taktik değişikliklere gideceği tahmin ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin etkili kanat oyuncusu Jeremain Lens'i durdurma konusunda özellikle Adriano'yu uyaran Güneş'in, sol kanatta oynayan Babel'e de top rakipteyken kademe yapması konusunda Adriano'ya boşalan bölgeye destek vermesiyle alakalı bilgiler sunduğu öğrenildi. Güneş oyuncularına, "Lens'i durdurun, F.Bahçe'nin gücü yarı yarıya düşer" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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