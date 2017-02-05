 Jeremain Lens’e özel önlem var! – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    ’e özel önlem var!

    Jeremain Lens’e özel önlem var!

    Teknik Direktörü 'in bugünkü derbide sadece taktik değişikliklere gideceği tahmin ediliyor.

    Sarı-lacivertlilerin etkili kanat oyuncusu 'i durdurma konusunda özellikle Adriano'yu uyaran Güneş'in, sol kanatta oynayan Babel'e de top rakipteyken kademe yapması konusunda Adriano'ya boşalan bölgeye destek vermesiyle alakalı bilgiler sunduğu öğrenildi. Güneş oyuncularına, "Lens'i durdurun, F.Bahçe'nin gücü yarı yarıya düşer" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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