 İsabet kralı Atiba – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    İsabet kralı Atiba

    İsabet kralı Atiba
    'in ilk 19 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan isim Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu oldu. Atiba toplam 1204 isabetli pas yapıp bu alanda ilk sırada yer alırken, % 93 başarı oranı tutturdu. Atiba bu sezon kupada ise sadece bir maçta görev yaptı ve 70 isabetli pas ile oynadı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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