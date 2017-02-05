İsabet kralı Atiba
Süper Lig'in ilk 19 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan isim Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson oldu. Atiba toplam 1204 isabetli pas yapıp bu alanda ilk sırada yer alırken, % 93 başarı oranı tutturdu. Atiba bu sezon kupada ise sadece bir maçta görev yaptı ve 70 isabetli pas ile oynadı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
İsabet kralı Atiba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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