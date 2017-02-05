 Hücum gücüne güveniyor – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Hücum gücüne güveniyor

    Hücum gücüne güveniyor

    Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Quaresma da 1 gol, 4 asist ile yıldızlaşırken, Babel 2 gol, 1 asist; Talisca ve Oğuzhan 1 gol, 1 asist ile Kartal’ı sırtladı.

    , bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisinde hücum hattına fazlasıyla güveniyor. Talisca'nın uzun süren sakatlığını atlatıp takıma dönmesi, sol açık için alınan Ryan Babel'in kısa sürede sağladığı uyum, Oğuzhan'ın eski yerine yani Atiba'nın yanına geçmesi son üç maçta ortaya seyri güzel ve skoru yüksek bir oyun konulmasında etkili oldu. Talisca-Quaresma - Babel ve Cenk Tosun'a orta sahadan Oğuzhan'ın verdiği destek ile geçen sezonki futbolunu oynamaya başlayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında da bu beşlinin maçı koparacağına inanıyor. Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Quaresma 1 gol 4 asist ile yıldızlaşırken; Babel 2 gol, 1 asist, Talisca ve Oğuzhan 1 gol, 1 asist Kartal'ı sırtladılar.

    MUHTEŞEM PERFORMANS
    Beşiktaş; Osmanlı'yı 2-0, Alanya'yı 4-1 ve son olarak Konya'yı 5-1 ile geçerken atılan 11 golün 10'unda Cenk, Quaresma, Babel, Talisca ve Oğuzhan'ın imzası vardı. Diğer gol de Marcelo'dan geldi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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