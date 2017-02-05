Hücum gücüne güveniyor
Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Quaresma da 1 gol, 4 asist ile yıldızlaşırken, Babel 2 gol, 1 asist; Talisca ve Oğuzhan 1 gol, 1 asist ile Kartal’ı sırtladı.
Beşiktaş, bu akşam oynanacak F.Bahçe derbisinde hücum hattına fazlasıyla güveniyor. Talisca'nın uzun süren sakatlığını atlatıp takıma dönmesi, sol açık için alınan Ryan Babel'in kısa sürede sağladığı uyum, Oğuzhan'ın eski yerine yani Atiba'nın yanına geçmesi son üç maçta ortaya seyri güzel ve skoru yüksek bir oyun konulmasında etkili oldu. Talisca-Quaresma - Babel ve Cenk Tosun'a orta sahadan Oğuzhan'ın verdiği destek ile geçen sezonki futbolunu oynamaya başlayan siyah-beyazlılar, F.Bahçe karşısında da bu beşlinin maçı koparacağına inanıyor. Cenk Tosun 3 maçta 5 gol, Quaresma 1 gol 4 asist ile yıldızlaşırken; Babel 2 gol, 1 asist, Talisca ve Oğuzhan 1 gol, 1 asist Kartal'ı sırtladılar.
MUHTEŞEM PERFORMANS
Beşiktaş; Osmanlı'yı 2-0, Alanya'yı 4-1 ve son olarak Konya'yı 5-1 ile geçerken atılan 11 golün 10'unda Cenk, Quaresma, Babel, Talisca ve Oğuzhan'ın imzası vardı. Diğer gol de Marcelo'dan geldi.
MUHTEŞEM PERFORMANS
Beşiktaş; Osmanlı'yı 2-0, Alanya'yı 4-1 ve son olarak Konya'yı 5-1 ile geçerken atılan 11 golün 10'unda Cenk, Quaresma, Babel, Talisca ve Oğuzhan'ın imzası vardı. Diğer gol de Marcelo'dan geldi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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