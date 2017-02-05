"Entrikaları herkes seyretti"
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe camiasına sert göndermelerde bulundu.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi, sarı-lacivertli camia hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Çebi, "Türk futbolseverleri, bu akşam sahada futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazanılır onu seyretti. Bu da bir tespittir. Sahada top oynamayan bir futbol takımı ve sahada entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak, bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyrettirmiş oldular bu akşam. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
Çebi, "Türk futbolseverleri, bu akşam sahada futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazanılır onu seyretti. Bu da bir tespittir. Sahada top oynamayan bir futbol takımı ve sahada entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak, bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyrettirmiş oldular bu akşam. Başka bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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dfg opsayt?/ hadi len
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FanatikEagle Tosic sadece yedek oyuncu olur!!! Ya kirmizi kart la disari atiliyor yada kendi kalesine gol atiyor. Direk kadro disi olmali!!!
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gerçek fb li kazanamayınca şenol hocaya çok üzüldüm
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