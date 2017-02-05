 Defans hattı makine gibi – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Defans hattı makine gibi

    Defans hattı makine gibi
    F.Bahçe derbisinde hücum hattına güvenen siyah-beyazlılar, savunmada da sıkıntı çekmiyor. Gökhan Gönül - Marcelo -Tosic - Adriano'dan oluşan geri dörtlü bu sezon savunmada güven verirken, Kara Kartallar 15 gol ile ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumdalar. Kaleci Fabricio ile de iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş savunması, F.Bahçe maçında da gol yememeye çalışacak. Teknik patron Güneş, savunma oyuncularından duran toplarda gol aramalarını da istedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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