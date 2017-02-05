Defans hattı makine gibi
F.Bahçe derbisinde hücum hattına güvenen siyah-beyazlılar, savunmada da sıkıntı çekmiyor. Gökhan Gönül - Marcelo -Tosic - Adriano'dan oluşan geri dörtlü bu sezon savunmada güven verirken, Kara Kartallar 15 gol ile ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumdalar. Kaleci Fabricio ile de iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş savunması, F.Bahçe maçında da gol yememeye çalışacak. Teknik patron Güneş, savunma oyuncularından duran toplarda gol aramalarını da istedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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