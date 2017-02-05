Çilingirler Q7&Talisca
Bu sezon 26 maçta 11 asistle takımının en çok gol pası veren ismi olan Quaresma ile 7 gol 2 asistle Kartal’ı sırtlayan Talisca derbide siyah-beyazlıların kilit isimleri olacak.
Beşiktaş, derbiye hazır... Teknik direktör Şenol Güneş'in takımına Süper Lig'de olduğu gibi kupada da hücum futbolu oynatması bekleniyor. Yapılan çalışmalarda sahanın her alanında rakibe baskı yapılmasını oyuncularından isteyen Güneş, kapılan toplarda hızlı paslarla sonuca gitme emri verdi. Tecrübeli hocanın bu konuda iki oyuncusuna özel görev verdiği öğrenildi.
25 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bunlardan biri Quaresma, diğeri ise Talisca.. Bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla taraflıtarafsız herkesin takdirini toplayan Portekizli yıldız Q7, 26 resmi maçta yaptığı 11 asistle takımının en çok gol pası veren ismi olurken, rakip fileleri 5 kez de havalandırarak 16 gole doğrudan katkı yaptı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan Talisca da, 22 resmi maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı ve o da 9 gole doğrudan katkıda bulundu. Her iki oyuncunun da bugünkü derbide Fenerbahçe'nin kilidini kıracak isimler olması bekleniyor.
Portekizli yıldızın hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda takımını sırtlaması bekleniyor. Kapanan savunmada gayet başarılı işler yapan Fenerbahçe savunmasını delecek ortalar yapması istenen Ricardo Quaresma'nın, forvette görev alacak olan Cenk Tosun ile son haftalardaki uyumu da derbi öncesi en önemli referans olarak gösteriliyor. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Talisca'dan da daha aktif ve sorumluluk alan oyuncu rolünde olmasını istedi. Şenol Güneş'in, Brezilyalı oyuncunun isabetli şut özelliğinden yararlanması bekleniyor. Karşılaşma başına 1.56 isabetli şut oranı ile mücadele eden Talisca, yine karşılaşma başına 3.11 şut ortalamasıyla oynuyor.
25 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Bunlardan biri Quaresma, diğeri ise Talisca.. Bu sezon ortaya koyduğu etkili performansla taraflıtarafsız herkesin takdirini toplayan Portekizli yıldız Q7, 26 resmi maçta yaptığı 11 asistle takımının en çok gol pası veren ismi olurken, rakip fileleri 5 kez de havalandırarak 16 gole doğrudan katkı yaptı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan Talisca da, 22 resmi maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı ve o da 9 gole doğrudan katkıda bulundu. Her iki oyuncunun da bugünkü derbide Fenerbahçe'nin kilidini kıracak isimler olması bekleniyor.
Portekizli yıldızın hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda takımını sırtlaması bekleniyor. Kapanan savunmada gayet başarılı işler yapan Fenerbahçe savunmasını delecek ortalar yapması istenen Ricardo Quaresma'nın, forvette görev alacak olan Cenk Tosun ile son haftalardaki uyumu da derbi öncesi en önemli referans olarak gösteriliyor. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Talisca'dan da daha aktif ve sorumluluk alan oyuncu rolünde olmasını istedi. Şenol Güneş'in, Brezilyalı oyuncunun isabetli şut özelliğinden yararlanması bekleniyor. Karşılaşma başına 1.56 isabetli şut oranı ile mücadele eden Talisca, yine karşılaşma başına 3.11 şut ortalamasıyla oynuyor.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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