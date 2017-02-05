 Beer-Sheva’ya Maccabi şoku – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Beer-Sheva’ya Maccabi şoku

    Beer-Sheva’ya Maccabi şoku

    İsrail Premier Lig'de lider Hapoel Beer-Sheva, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildi.

    'ın son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, 21. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Vidar Kjartansson'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Hapoel Beer-Sheva, bu kritik karşılaşmayı kaybetmesine rağmen 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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