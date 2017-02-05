Beer-Sheva’ya Maccabi şoku
İsrail Premier Lig'de lider Hapoel Beer-Sheva, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Hapoel Beer-Sheva, 21. hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv'in konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Vidar Kjartansson'un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Hapoel Beer-Sheva, bu kritik karşılaşmayı kaybetmesine rağmen 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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