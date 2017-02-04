Yarım saatte işi bitirin
Süper Lig lideri Kartal’ın saha içi patronu Şenol Güneş, derbi taktiğini belirledi “Başlama düdüğüyle oyunu rakip sahaya yıkın, baskı kurun, gol ya da goller atın”
Beşiktaş'ta, yarın Vodafone Arena'da oynanacak F.Bahçe derbisinin taktiği belli oldu. Süper Lig'de zirveye yerleşen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında da ezeli rakibini kupanın dışına iterek hem finale bir adım daha yaklaşmak, hem de bu galibiyetle moral bularak ligde de yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kara Kartal'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda derbinin taktiğini de oyuncularına aktardı.
DiSiPLiNDEN KESiNLiKLE KOPMAYIN
Zorlu karşılaşmanın ilk 30 dakikalık diliminde yapılacak baskı ile oyunu rakip yarı sahaya yığmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, bu sürede golü bulmalarının derbiden galibiyetle ayrılma yolunda önemli bir adım olacağını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca skoru bulduktan sonra da oyun disiplininden kopmadan baskıya devam etmelerini gerektiğinin altını çizdi. Beşiktaş'ın derbiye kalede Fabri, savunmada Gökhan- Marcelo-Tosic-Adriano, orta alanda Atiba-Oğuzhan-Talisca, hücumda ise Quaresma-Babel ve Cenk ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.
DiSiPLiNDEN KESiNLiKLE KOPMAYIN
Zorlu karşılaşmanın ilk 30 dakikalık diliminde yapılacak baskı ile oyunu rakip yarı sahaya yığmaları gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, bu sürede golü bulmalarının derbiden galibiyetle ayrılma yolunda önemli bir adım olacağını vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca skoru bulduktan sonra da oyun disiplininden kopmadan baskıya devam etmelerini gerektiğinin altını çizdi. Beşiktaş'ın derbiye kalede Fabri, savunmada Gökhan- Marcelo-Tosic-Adriano, orta alanda Atiba-Oğuzhan-Talisca, hücumda ise Quaresma-Babel ve Cenk ilk 11'i ile başlaması bekleniyor.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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