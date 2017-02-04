Gomez bekliyor
Cenk Tosun golleriyle Kartal'ı şampiyonluğa uçuruyor. Ama yönetim ne olursa olsun gelecek sezon Demba ve Gomez'in bıraktığı etkiyi yapacak bir forvet arıyor. Siyahbeyazlılar Gomez'le prensip anlaşmasına vardı ancak geçen sezon yaşanan krizin tekrarlanmaması için üst düzey forvet oyuncularının menajerleri ile görüşmeler yapılıyor.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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