 Gomez bekliyor – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Gomez bekliyor

    Gomez bekliyor
    Cenk Tosun golleriyle Kartal'ı şampiyonluğa uçuruyor. Ama yönetim ne olursa olsun gelecek sezon Demba ve Gomez'in bıraktığı etkiyi yapacak bir forvet arıyor. Siyahbeyazlılar Gomez'le prensip anlaşmasına vardı ancak geçen sezon yaşanan krizin tekrarlanmaması için üst düzey forvet oyuncularının menajerleri ile görüşmeler yapılıyor.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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