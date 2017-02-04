Dönüşü olmayan derbiyi kazanacağız
Süper Lig’de attığı 15 golle krallıkta zirvede bulunan Cenk “Affedilmeyecek bir maça çıkacağız. Hocam bana güveniyor arkadaşlarım da sahada yardım ediyor, bu derbi bizim olacak” dedi
Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun, yarın saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynayacakları F.Bahçe maçının siyah-beyazlı camia için büyük önem taşıdığını söyledi. Süper Lig'de attığı 15 golle gol krallığında zirvede bulunan Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda pazar günü oynayacakları ve atv'den canlı olarak yayınlanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi affedilmeyecek bir maç oynayacaklarını belirterek, bu maçı kazanıp kupada yollarına devam etmek istediklerini vurguladı. Cenk, "Tek maç olacağı için, dönüşü olmayan bir mücadele olacak. O yüzden bu maçtan galip gelip kupada yolumuza devam edeceğiz. Büyük maçlarda alınacak galibiyetler, her futbolcunun özgüveninin daha da artamasını sağlar" diye konuştu. Genç forvet, hocası Şenol Güneş'in ilk günden bu yana kendisine çok güvendiğini belirterek şöyle devam etti:
ÖZGÜVEN ÇOK ÖNEMLi
"Ben de onun yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir forvette özgüven gerçekten çok önemli, attıkça da öz güvenin yerine geliyor. Daha da iyi oynuyorsun. Takım arkadaşlarım bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Quaresma zaten çok iyi orta kesiyor, o bana müthiş yardımcı oluyor. Babel geldikten sonra çok katkı sağladı takıma. Çok iyi taşıyor topu, güçlü ve çabuk. Oğuzhan, Tolgay, Talisca; bana çok yardımcı oluyorlar gol yollarında."
ÖZGÜVEN ÇOK ÖNEMLi
"Ben de onun yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir forvette özgüven gerçekten çok önemli, attıkça da öz güvenin yerine geliyor. Daha da iyi oynuyorsun. Takım arkadaşlarım bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Quaresma zaten çok iyi orta kesiyor, o bana müthiş yardımcı oluyor. Babel geldikten sonra çok katkı sağladı takıma. Çok iyi taşıyor topu, güçlü ve çabuk. Oğuzhan, Tolgay, Talisca; bana çok yardımcı oluyorlar gol yollarında."
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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