 Demba Kayseri’ye – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Demba Kayseri’ye

    Demba Kayseri’ye

    Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı ve ardından tedavisini sürdürmek için ABD'ye gönderdiği Demba Ba'nın, 24. haftadaki Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.

    Senegalli forvetin Hapoel'le oynanacak maçlar ile G.Saray derbisine yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.

    ERSAN BAŞLADI
    Beşiktaş, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmazken, Ersan Gülüm ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan Kartallar, şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş bugün 18.00'deki idmanın ardından kampa girecek.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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