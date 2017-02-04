Demba Kayseri’ye
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı ve ardından tedavisini sürdürmek için ABD'ye gönderdiği Demba Ba'nın, 24. haftadaki Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.
Senegalli forvetin Hapoel'le oynanacak maçlar ile G.Saray derbisine yetişmesinin çok zor olduğu ifade edildi.
ERSAN BAŞLADI
Beşiktaş, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmazken, Ersan Gülüm ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan Kartallar, şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş bugün 18.00'deki idmanın ardından kampa girecek.
ERSAN BAŞLADI
Beşiktaş, F.Bahçe derbisi hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmazken, Ersan Gülüm ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan Kartallar, şut çalışması ile günü tamamladı. Beşiktaş bugün 18.00'deki idmanın ardından kampa girecek.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
Demba Kayseri’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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