 Caner Erkin’e uyarı yapıldı – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’e uyarı yapıldı

    Caner Erkin’e uyarı yapıldı

    Aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 'e, Beşiktaş sağlık heyetinden uyarı geldi.

    Siyahbeyazlılar, Mart başında sahalara dönmek için kendisini fazla zorlayan tecrübeli oyuncuya, "Seni sahada sapasağlam görmek istiyoruz. Dikkatli ol, bu sakatlık tekrarlanırsa, geri dönüşün en az 6 ay daha uzar" uyarısı yapıldı.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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