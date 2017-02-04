 Böyle giderse 26 gole ulaşır – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Böyle giderse 26 gole ulaşır

    Böyle giderse 26 gole ulaşır

    Konya maçında attığı 3 golle gol sayısını 15'e yükselten Cenk Tosun, gol krallığı yarışında da farkı açtı.

    Kendisine 19 maçta 15 gol attığı ve 0.78 ortalama tutturduğu hatırlatılan, hesaplama yapıldığında aynı yüzde ile devam etmesi durumunda sezon sonuna kadar 11 gol daha atarak sezonu 26 golle tamamlayabileceği belirtilen Cenk bu durumu şöyle yorumladı: "Ben istatistiğe inanmam, gerçeklerle ilgilenirim."
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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