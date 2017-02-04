 Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş ile sözleşme uzattı

    Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı

    Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo 'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.

    Beşiktaş, ile nikah tazeledi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

    İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı. 1983 doğumlu Ricardo Quaresma, 37 yaşına kadar Beşiktaş'ta forma giyecek. Siyah beyazlı kulüpten henüz resmi açıklama yayınlanmadı.

    İşte TFF'ye gönderilen Quaresma'nın lisansı:

    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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