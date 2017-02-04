Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı

Beşiktaş, Quaresma ile nikah tazeledi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı. 1983 doğumlu Ricardo Quaresma, 37 yaşına kadar Beşiktaş'ta forma giyecek. Siyah beyazlı kulüpten henüz resmi açıklama yayınlanmadı.



İşte TFF'ye gönderilen Quaresma'nın lisansı:



