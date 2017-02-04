Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı
Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Quaresma ile nikah tazeledi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı. 1983 doğumlu Ricardo Quaresma, 37 yaşına kadar Beşiktaş'ta forma giyecek. Siyah beyazlı kulüpten henüz resmi açıklama yayınlanmadı.
İşte TFF'ye gönderilen Quaresma'nın lisansı:
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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