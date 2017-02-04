 Beşiktaş, Muratbey Uşak'ı farklı geçti – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, 'ı farklı geçti

    Beşiktaş, Muratbey Uşak'ı farklı geçti

    'nin 17. haftasında deplasmanda, 'ı 84-66 yendi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Oyunda kontrolü eline alan , ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta Clark ve Strawberry ile sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, 15. dakikada 9 sayılık farka ulaştı: 37-28. 'ın farkı azaltma çabasına rağmen konuk takım, ilk yarıyı 47-40 önde bitirdi.

    Ev sahibi ekibin sayı üretmekte zorlandığı üçüncü periyoda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 25. dakikayı 56-46 önde geçti. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlı takım, çeyreği 64-48 üstün tamamladı. Etkili oyununa son periyotta da devam eden Beşiktaş Sompo Japan, son 3 dakikasına 20 sayı farkla 76-56 önde girdiği müsabakadan 84-66 galip ayrıldı.

    Karşılaşmanını en skorer ismi 20 sayı ile Beşiktaş Sompo Japan'dan Strawberry oldu.


    Salon: Uşak Üniversitesi

    Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

    Muratbey Uşak: Auguste 17, Berent Kavaklıoğlu 2, Berkay Candan 6, Harrison 6, Freimanis 10, Vassiliaukas 13, Ibekwe 4, Mckissic 8

    Beşiktaş Sampo Japan: Muratcan Güler 3, Earl Clark 14, Şafak Edge, Erkan Veyseloğlu, Stimac 10, Thompson 19, Roll 7, Sertaç Şanlı 6, Strawberry 20, Kenan Spahi 3, Weems 2, İlkan Karaman

    1. Periyot: 19-25

    Devre: 40-47

    3. Periyot: 48-64

    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:25
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