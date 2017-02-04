Atiba: Yola devam

Sakatlığı olmasına rağmen Konya maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve farklı galibiyetin mimarlarından biri olan Atiba, F.Bahçe derbisi öncesi iddialı konuştu. Kanadalı yıldız, "Evimizde, taraftarımızın desteğiyle galip gelerek yolumuza kayıp vermeden devam edeceğiz" dedi.