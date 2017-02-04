 Atiba: Yola devam – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Yola devam

    Atiba: Yola devam
    Sakatlığı olmasına rağmen Konya maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve farklı galibiyetin mimarlarından biri olan Atiba, F.Bahçe derbisi öncesi iddialı konuştu. Kanadalı yıldız, "Evimizde, taraftarımızın desteğiyle galip gelerek yolumuza kayıp vermeden devam edeceğiz" dedi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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