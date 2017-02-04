Atiba: Yola devam
Sakatlığı olmasına rağmen Konya maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve farklı galibiyetin mimarlarından biri olan Atiba, F.Bahçe derbisi öncesi iddialı konuştu. Kanadalı yıldız, "Evimizde, taraftarımızın desteğiyle galip gelerek yolumuza kayıp vermeden devam edeceğiz" dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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