60 maça çık 1 yıl uzasın!
Beşiktaş'ın Sırp futbolcu Dusko Tosic'in sözleşmesi 'şartlı' olarak uzatıldı.
Tecrübeli savunma oyuncusu 2 sezon içinde toplamda en az 45'er dakikadan 60 maç oynarsa, sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacak. Dusko Tosic'in 2020'ye kadar olan sözleşmesinin detayları şöyle: "Tosic'e önümüzdeki iki sezon 1 milyon 250'şer bin euro garanti para ve puan başı 4 bin euro ödenecek. Tosic, 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında toplam 60 maç oynarsa (45 dk veya fazlası) sözleşmesi aynı şartlarda bir sezon daha uzatılacak."
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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