 60 maça çık 1 yıl uzasın! – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    60 maça çık 1 yıl uzasın!

    60 maça çık 1 yıl uzasın!

    Beşiktaş'ın Sırp futbolcu 'in sözleşmesi 'şartlı' olarak uzatıldı.

    Tecrübeli savunma oyuncusu 2 sezon içinde toplamda en az 45'er dakikadan 60 maç oynarsa, sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacak. 'in 2020'ye kadar olan sözleşmesinin detayları şöyle: "Tosic'e önümüzdeki iki sezon 1 milyon 250'şer bin euro garanti para ve puan başı 4 bin euro ödenecek. Tosic, 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında toplam 60 maç oynarsa (45 dk veya fazlası) sözleşmesi aynı şartlarda bir sezon daha uzatılacak."
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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