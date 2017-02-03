Talisca 23 yaşına girdi
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, dün 23 yaşına bastı. Genç yıldızın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Şenol Güneş ve arkadaşları yeni yaşında Talisca'ya mutluluklar diledi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Talisca 23 yaşına girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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