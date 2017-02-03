 Talisca 23 yaşına girdi – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Talisca 23 yaşına girdi

    Talisca 23 yaşına girdi
    'ın Brezilyalı yıldızı , dün 23 yaşına bastı. Genç yıldızın doğum günü, 'nde antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. ve arkadaşları yeni yaşında Talisca'ya mutluluklar diledi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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