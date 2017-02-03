 Seyfi Karaca’ya Arena’da tören – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ’ya Arena’da tören

    Seyfi Karaca’ya Arena’da tören
    Vefat eden 'ın eski yöneticilerinden Seyfi Karaca için dün Vodafone Arena'daki kulüp binasında tören düzenlendi. Törene Başkan Fikret Orman ve yöneticiler dışında Serdar Bilgili, Rıza Çalımbay, Hüsnü Güreli ile Karaca'nın ailesi ve yakınları katıldı. Orman, törende yaptığı konuşmada, "Çok güzel hatırlayacağımız anılarımız var. Bize iyi bir anı, evlatlarına iyi bir isim bıraktı. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:25
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