Seyfi Karaca’ya Arena’da tören
Vefat eden Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Seyfi Karaca için dün Vodafone Arena'daki kulüp binasında tören düzenlendi. Törene Başkan Fikret Orman ve yöneticiler dışında Serdar Bilgili, Rıza Çalımbay, Hüsnü Güreli ile Karaca'nın ailesi ve yakınları katıldı. Orman, törende yaptığı konuşmada, "Çok güzel hatırlayacağımız anılarımız var. Bize iyi bir anı, evlatlarına iyi bir isim bıraktı. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
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trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Seyfi Karaca’ya Arena’da tören haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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