 Rhodolfo-Aras gidebilir! – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    -Aras gidebilir!

    Rhodolfo-Aras gidebilir!
    yönetimi, Güneş'in daha önce de istemediğini belirttiği Aras Özbiliz ve Rhodolfo için kolları sıvadı. İki oyuncu için transfer döneminin devam ettiği Brezilya, Rusya, Çin ve Japonya gibi ligler gözlenmeye başlandı. Süper Lig takımlarını reddeden Rhodolfo'nun ülkesine, Aras'ın Rusya'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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