Rhodolfo-Aras gidebilir!

yönetimi, Güneş'in daha önce de istemediğini belirttiğiiçin kolları sıvadı. İki oyuncu için transfer döneminin devam ettiği Brezilya, Rusya, Çin ve Japonya gibi ligler gözlenmeye başlandı. Süper Lig takımlarını reddedenkesin gözüyle bakılıyor.