Rhodolfo-Aras gidebilir!
Beşiktaş yönetimi, Güneş'in daha önce de istemediğini belirttiği Aras Özbiliz ve Rhodolfo için kolları sıvadı. İki oyuncu için transfer döneminin devam ettiği Brezilya, Rusya, Çin ve Japonya gibi ligler gözlenmeye başlandı. Süper Lig takımlarını reddeden Rhodolfo'nun ülkesine, Aras'ın Rusya'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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