 Q7’nin inatçı menajeri – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Q7’nin inatçı menajeri

    Q7’nin inatçı menajeri
    ile arasında sözleşme yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak Portekizli oyuncunun menajeriyle arada ihtilaf doğdu. Anlaşmaya göre Q7, otomatik olarak uzayacak olan sözleşmesi gereği seneye 1 milyon 768 bin euro alacak. Ancak menajeri bu rakamın önümüzdeki yıl da 2.2 milyon euro olmasında ısrar ediyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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