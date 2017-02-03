Q7’nin inatçı menajeri
Beşiktaş ile Quaresma arasında sözleşme yenilenmesi konusunda prensip anlaşmasına varılırken, anlaşmanın şartlarıyla ilgili olarak Portekizli oyuncunun menajeriyle arada ihtilaf doğdu. Anlaşmaya göre Q7, otomatik olarak uzayacak olan sözleşmesi gereği seneye 1 milyon 768 bin euro alacak. Ancak menajeri bu rakamın önümüzdeki yıl da 2.2 milyon euro olmasında ısrar ediyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Q7’nin inatçı menajeri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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