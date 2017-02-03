 Gönül’e ‘gül’ desteği – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Gönül’e ‘gül’ desteği

    Gönül’e ‘gül’ desteği
    Siyah-beyazlı taraftarlar, ligde oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde, sarı-lacivertli taraftarların, Gökhan Gönül'e yaptığı 'dolar' protestosuna cevap verecek. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmaya birer adet gül ile gelecekler ve karşılaşma sırasında Gökhan Gönül'ün üzerine atacaklar.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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