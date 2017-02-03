Gönül’e ‘gül’ desteği

Siyah-beyazlı taraftarlar, ligde oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde, sarı-lacivertli taraftarların, Gökhan Gönül'e yaptığı 'dolar' protestosuna cevap verecek. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmaya birer adet gül ile gelecekler ve karşılaşma sırasında Gökhan Gönül'ün üzerine atacaklar.