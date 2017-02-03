Gönül’e ‘gül’ desteği
Siyah-beyazlı taraftarlar, ligde oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde, sarı-lacivertli taraftarların, Gökhan Gönül'e yaptığı 'dolar' protestosuna cevap verecek. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmaya birer adet gül ile gelecekler ve karşılaşma sırasında Gökhan Gönül'ün üzerine atacaklar.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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