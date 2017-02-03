Fabricio’yu geçemezler!
Geçen sezon Deportivo’da 1 maç bile oynayamayan kaleci Fabri, bu sezon Beşiktaş’ta 17 lig maçında forma giydi. Kritik kurtarışları ve oyun hakimiyetiyle tam not aldı.
Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki kupa maçında ezeli rakibini yenerek kupanın dışına atmayı hedefliyor. Kara Kartallar'ın bu maçta en güvendiği bölge ise savunması... Sezon başında Deportivo'dan transfer edilen ve İspanyol ekibinde bir kez bile forma giymemesine rağmen Beşiktaş formasıyla 17 lig maçında görev yapan Fabri, kalesinde sadece 12 gol gördü.
EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM
Siyah-beyazlılarda sadece kaleci Fabri değil; Marcelo ve Tosic ile Gökhan Gönül, Beck, Adriano da bu sezonki performanslarıyla adeta parmak ısıttılar. Bu sezon kalesinde gördüğü 15 golle, Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı olan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de pazar oynanacak derbide savunma oyuncularının bu performansına güveniyor.
EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM
Siyah-beyazlılarda sadece kaleci Fabri değil; Marcelo ve Tosic ile Gökhan Gönül, Beck, Adriano da bu sezonki performanslarıyla adeta parmak ısıttılar. Bu sezon kalesinde gördüğü 15 golle, Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı olan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de pazar oynanacak derbide savunma oyuncularının bu performansına güveniyor.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
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Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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