 Fabricio’yu geçemezler! – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ’yu geçemezler!

    Fabricio’yu geçemezler!

    Geçen sezon Deportivo’da 1 maç bile oynayamayan kaleci Fabri, bu sezon ’ta 17 lig maçında forma giydi. Kritik kurtarışları ve oyun hakimiyetiyle tam not aldı.

    'ta tüm gözler pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisine çevrilmiş durumda. Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki kupa maçında ezeli rakibini yenerek kupanın dışına atmayı hedefliyor. Kara Kartallar'ın bu maçta en güvendiği bölge ise savunması... Sezon başında Deportivo'dan transfer edilen ve İspanyol ekibinde bir kez bile forma giymemesine rağmen Beşiktaş formasıyla 17 lig maçında görev yapan Fabri, kalesinde sadece 12 gol gördü.

    EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM
    Siyah-beyazlılarda sadece kaleci Fabri değil; Marcelo ve Tosic ile Gökhan Gönül, Beck, Adriano da bu sezonki performanslarıyla adeta parmak ısıttılar. Bu sezon kalesinde gördüğü 15 golle, Süper Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı olan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş de pazar oynanacak derbide savunma oyuncularının bu performansına güveniyor.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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