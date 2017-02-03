Dusko Tosic’le 3 yıl uzattılar
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Tosic'in Vodafone Arena'da attığı imzanın fotoğrafını eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcunun 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Tosic'e ilk sezon 800 bin euro, ikinci sezonda ise 700 bin euro verileceği; ikinci sezonda 20 maçın üzerinde oynarsa 600 bin euro daha alarak sözleymesinin bir yıl daha otomatik uzatılacağı öğrenildi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Dusko Tosic’le 3 yıl uzattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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