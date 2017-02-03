 Dusko Tosic’le 3 yıl uzattılar – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    ’le 3 yıl uzattılar

    Dusko Tosic’le 3 yıl uzattılar

    'ın Sırp savunma oyuncusu , siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Tosic'in Vodafone Arena'da attığı imzanın fotoğrafını eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcunun 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Tosic'e ilk sezon 800 bin euro, ikinci sezonda ise 700 bin euro verileceği; ikinci sezonda 20 maçın üzerinde oynarsa 600 bin euro daha alarak sözleymesinin bir yıl daha otomatik uzatılacağı öğrenildi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:23
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