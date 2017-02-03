Dusko Tosic’le 3 yıl uzattılar

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımdaki sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Tosic'in Vodafone Arena'da attığı imzanın fotoğrafını eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki futbolcunun 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Tosic'e ilk sezon 800 bin euro, ikinci sezonda ise 700 bin euro verileceği; ikinci sezonda 20 maçın üzerinde oynarsa 600 bin euro daha alarak sözleymesinin bir yıl daha otomatik uzatılacağı öğrenildi.