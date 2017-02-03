Derbi biletleri tükendi
Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena Stadı'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve erken final olarak adlandırılan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçı için satışa çıkan biletler aynı gün tükendi. Beşiktaşlılar için, yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet önceki gün satışa çıktı ve 1 gün içinde bitti. F.Bahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise sarı-lacivertli kulüp aldı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
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trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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