 Derbi biletleri tükendi – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Derbi biletleri tükendi

    Derbi biletleri tükendi
    Pazar günü saat 20.30'da 'nda Beşiktaş ile arasında oynanacak ve erken final olarak adlandırılan son 16 maçı için satışa çıkan biletler aynı gün tükendi. Beşiktaşlılar için, yaklaşık 30 bin kombine sahibinin dışında kalan 10 bin bilet önceki gün satışa çıktı ve 1 gün içinde bitti. F.Bahçeli taraftarlar için ayrılan yaklaşık 2000 kişilik kontenjanı ise sarı-lacivertli kulüp aldı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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