Beşiktaş Quaresma ile sözleşme uzattı
Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzattığını TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Quaresma ile nikah tazeledi. Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde, futbolcularla ilgili bilgilerin yer aldığı bölümde Quaresma'nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
İlgili bölümde Portekizli futbolcunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı bilgisi yer aldı. 1983 doğumlu Ricardo Quaresma, 37 yaşına kadar Beşiktaş'ta forma giyecek. Siyah beyazlı kulüpten henüz resmi açıklama yayınlanmadı.
İşte TFF'ye gönderilen Quaresma'nın lisansı:
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:41
- Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
Toplam 2
Yorum
fredy Caner Erkin sakat 2 ay daha maca cikamaz daha takima isinmasi falan zaman alir ama Demba ba da ayni durumda bir tek Ersan kaliyo alternatif.
- Trabzonspor'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Toplam 17
Yorum
baba61 hakedene hak ettiğini vereceksin.....
- UEFA duyurdu, Vodafone Arena da aday!
Toplam 8
Yorum
ali bu iş zor olmaz.
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