 Babel rakamlara takıldı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Babel rakamlara takıldı

    Babel rakamlara takıldı
    Kanat oyuncularının eleştirilmesine sert çıkan 'ın Hollandalı yıldızı , bu oyuncuların ne kadar çok gol attığının değil, attırdığının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Babel, "Birçok analist Messi ve Ronaldo'nun etkisine kapıldı. Her oyuncudan onlar gibi istatistikler bekliyorlar. Böyle bir kıyaslama yapmak büyük haksızlık olur" dedi.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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