Babel rakamlara takıldı
Kanat oyuncularının eleştirilmesine sert çıkan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, bu oyuncuların ne kadar çok gol attığının değil, attırdığının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Babel, "Birçok analist Messi ve Ronaldo'nun etkisine kapıldı. Her oyuncudan onlar gibi istatistikler bekliyorlar. Böyle bir kıyaslama yapmak büyük haksızlık olur" dedi.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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