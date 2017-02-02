Tosic ile yeni sözleşme imzalandı
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı. Tosic, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü, iki taraf da bu durumdan memnun" dedi. 32 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde 35 olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Tosic ile yeni sözleşme imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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