 Tosic ile yeni sözleşme imzalandı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Tosic ile yeni sözleşme imzalandı

    Tosic ile yeni sözleşme imzalandı
    'ın Sırp savunma oyuncusu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattığını açıkladı. Tosic, "Yeni sözleşmeyle ilgili görüşmeler aniden oldu ve çok kısa sürdü, iki taraf da bu durumdan memnun" dedi. 32 yaşındaki oyuncu, "Sözleşmem bittiğinde 35 olacağım. Bu emekli olmak için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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