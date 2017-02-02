 Tolgay’a 4 yıllık anlaşma – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Tolgay’a 4 yıllık anlaşma

    Tolgay’a 4 yıllık anlaşma

    yönetimi, ara transfer döneminin gözde isimlerinden 'ın sözleşmesini 4 sene daha uzatma kararı aldı.

    Mehmet Ekici transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar Tolgay'a yeni bir sözleşme teklif etme kararı aldı. Fakat bu önerinin, menajerinin istediği gibi 2 milyon euro değil; gelecek sezondan itibaren 1 milyon 750 euro bin euro'dan başlayarak yıllık 100 bin euro'luk artışlarla 4 senelik olacağı ifade edildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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