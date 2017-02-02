Tolgay’a 4 yıllık anlaşma
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminin gözde isimlerinden Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 4 sene daha uzatma kararı aldı.
Mehmet Ekici transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar Tolgay'a yeni bir sözleşme teklif etme kararı aldı. Fakat bu önerinin, menajerinin istediği gibi 2 milyon euro değil; gelecek sezondan itibaren 1 milyon 750 euro bin euro'dan başlayarak yıllık 100 bin euro'luk artışlarla 4 senelik olacağı ifade edildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Tolgay’a 4 yıllık anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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