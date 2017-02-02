Tolgay’a 4 yıllık anlaşma

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminin gözde isimlerinden Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 4 sene daha uzatma kararı aldı.

Mehmet Ekici transferinden vazgeçen siyah-beyazlılar Tolgay'a yeni bir sözleşme teklif etme kararı aldı. Fakat bu önerinin, menajerinin istediği gibi 2 milyon euro değil; gelecek sezondan itibaren 1 milyon 750 euro bin euro'dan başlayarak yıllık 100 bin euro'luk artışlarla 4 senelik olacağı ifade edildi.