 Seyfi Karaca hayatını kaybetti – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    hayatını kaybetti

    Seyfi Karaca hayatını kaybetti
    Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden olan dün hayata gözlerini yumdu. Karaca için bugün saat 11.00'de Vodafone Arena'daki kulüp binasında bir tören düzenleneceği kaydedildi. Seyfi Karaca'nın cenazesinin, daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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