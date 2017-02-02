Seyfi Karaca hayatını kaybetti
Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden olan Seyfi Karaca dün hayata gözlerini yumdu. Karaca için bugün saat 11.00'de Vodafone Arena'daki kulüp binasında bir tören düzenleneceği kaydedildi. Seyfi Karaca'nın cenazesinin, daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Seyfi Karaca hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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