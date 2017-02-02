 ''Sahaya atlamak istiyorum'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Sahaya atlamak istiyorum''

    ''Sahaya atlamak istiyorum''

    Aşil tendonu kopan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 3.5 aydır sahalardan uzak kalan , en geç 2 ay sonra hazır olacağını söyledi.

    Koşulara başladığını ancak zaman zaman hafif ağrıları olduğunu belirten Caner, "Bir ay bot giydim, şimdi sıçramalara girdik. Tendonda en sıkıntılı şeyler sıçramalardır. Onlara da başladık, iyi gidiyor" dedi. Tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Stada gidiyorum ama tribünde maç izlemek çok kötü. Dayanamıyorum, sahaya atlamak istiyorum. Rüyamda bile asist yaptığımı görüyorum. Kaybetmeyi kabullenemediğim için bazen hakemler ve hocalarımızla didiştiğim; kendi arkadaşlarıma da bağırdığım oluyor. Şenol hoca, bana anlattıklarından çok daha iyiymiş. Beşiktaş'ta kalmak ve yoluma devam etmek istiyorum. Derbi umarım centilmence geçer."

    AVRUPA LİGİ'NDE FİNALE GİTMELİYİZ
    , bu sezon en çok Şampiyonlar Ligi'nden elendiklerine üzüldüğünü söyledi. Erkin, "Kadromuz çok kaliteli. Bu sene de şampiyon olmalı, Avrupa Ligi'nde de finale kadar gitmeliyiz. UEFA'da güçlü takımlar olduğu için bizim onların üstünde güç uygulamamız lazım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi oynamış çok kaliteli oyuncular var. Quaresma, Adriano, Gökhan, ben ve çok oyuncu var. Bu, takıma artı kazandırır. Herkes tecrübesini sahaya yansıtmalı" dedi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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