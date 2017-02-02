Q7 tek başına 11 takımı geçti
Süper Lig'de 9 asiste ulaşan Portekizli yıldız Quaresma, ceza sahasına gönderdiği başarılı orta sayısında 11 takımı geride bırakırken, G.Saray'ı da yakaladı. 167 ortada 55 isabet sağlayan Quaresma; Kasımpaşa, Alanyaspor, Başakşehir, Adanaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Akhisar, G.Birliği, Gaziantepspor ve Konyaspor'un üzerinde yer aldı. Q7, 11 asistinin yanı sıra 5 de gol attı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Q7 tek başına 11 takımı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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