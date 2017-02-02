 Q7 tek başına 11 takımı geçti – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Q7 tek başına 11 takımı geçti

    Q7 tek başına 11 takımı geçti
    'de 9 asiste ulaşan Portekizli yıldız Quaresma, ceza sahasına gönderdiği başarılı orta sayısında 11 takımı geride bırakırken, G.Saray'ı da yakaladı. 167 ortada 55 isabet sağlayan ; Kasımpaşa, Alanyaspor, Başakşehir, Adanaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Akhisar, G.Birliği, Gaziantepspor ve Konyaspor'un üzerinde yer aldı. Q7, 11 asistinin yanı sıra 5 de gol attı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7 tek başına 11 takımı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.