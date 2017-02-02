Gücüne güç kattı
Sezon başında 9, ara transferde de 4 oyuncuyu kadrosuna katan Kara Kartallar geçen seneki şampiyon kadrosunu yenileyerek, bu yıl da gözünü zirveye dikti.
Geçen yıl şampiyon olan ve bu dönem de aynı hedefle mücadelesini veren Beşiktaş, sezon başındaki transfer operasyonundan sonra ara transferde de boş durmadı. Sezon başında 9 oyuncuyu kadroya dahil eden yönetim, devre arasında da 4 futbolcu aldı ve toplam 13 transfer gerçekleştirdi. Beşiktaş, sezon başında kalede Tolga Zengin'in yanına Fabricio ve Utku Yuvakuran'ı monte etti. Adriano, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi tecrübelilerin yanı sıra, eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kiralayarak savunmasını güçlendiren siyahbeyazlılar, orta sahaya da Gökhan İnler ve hücuma dönük olarak Talisca takviyesinde bulundu. Beşiktaş, hücum hattına ise Aboubakar'ı transfer etti.
SAVUNMA VE HÜCUMA TAKVİYE
Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da aynı hedefe ulaşmaya çalışan Beşiktaş, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu kadroya dahil etti. Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında özellikle savunmadaki rekabeti artıracak transferler gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, stoper Mitrovic'i bonservisiyle aldıktan sonra stoper Ersan'ı de Hebei China Fortune'den kiraladı. Bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen Babel'i de renklerine katan Kartal, finali Demba Ba ile yaptı.
YENİLER BU KEZ EL YAKMADI
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine kattığı 4 oyuncunun alacağı rakamlar, siyah-beyazlıların ücret skalasının altında kaldı. Hırvat savunma oyuncusu Mitrovic'e sezon sonuna kadar 600 bin euro ödeyecek Kartal, diğer üç sezon için ise yıllık 1 milyon 200 bin euro ücret verecek. Demba Ba'nın alacağı ücreti de Çin'deki kulübünün ödemesini sağlayan siyah-beyazlıların bir diğer transferi Ersan ise 400 bin euro garanti ücret alacak. Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Babel ise bu sezon 1 milyon 200 bin, sonraki 2 sezon için 2 milyon 100'er bin euro kazanacak.
SAVUNMA VE HÜCUMA TAKVİYE
Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da aynı hedefe ulaşmaya çalışan Beşiktaş, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu kadroya dahil etti. Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında özellikle savunmadaki rekabeti artıracak transferler gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, stoper Mitrovic'i bonservisiyle aldıktan sonra stoper Ersan'ı de Hebei China Fortune'den kiraladı. Bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen Babel'i de renklerine katan Kartal, finali Demba Ba ile yaptı.
YENİLER BU KEZ EL YAKMADI
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine kattığı 4 oyuncunun alacağı rakamlar, siyah-beyazlıların ücret skalasının altında kaldı. Hırvat savunma oyuncusu Mitrovic'e sezon sonuna kadar 600 bin euro ödeyecek Kartal, diğer üç sezon için ise yıllık 1 milyon 200 bin euro ücret verecek. Demba Ba'nın alacağı ücreti de Çin'deki kulübünün ödemesini sağlayan siyah-beyazlıların bir diğer transferi Ersan ise 400 bin euro garanti ücret alacak. Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Babel ise bu sezon 1 milyon 200 bin, sonraki 2 sezon için 2 milyon 100'er bin euro kazanacak.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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