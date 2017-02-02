''Fener’i yenersek yarıştan kopar''

Bu sezon en kötü futbollarını F.Bahçe karşısında oynadıklarını belirten Güneş, F.Bahçe'nin stresi yüksek maçları çok daha iyi oynadığını anlatarak, "Yenelim, bu iş bitsin. Eğer pazar günü kazanırsak, ezeli rakibimizi lig yarışından da düşürürüz" ifadelerini kullandı.yönetimi, teknik direktör'in sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi.yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde yer alan artı bir yıllık opsiyon hakkının kullanılacağına dair TFF'ye bir yazı gönderdiği ifade edildi.aynı şartlarda gelecek sezonda da'ın başında olacak., Beşiktaş'tan senelik 1.5 milyon euro kazanıyor.