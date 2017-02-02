Fabricio, Beşiktaş'ta küllerinden doğdu

Siyah-beyazlı takımın sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil ettiği Fabricio, teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçemediği isimlerden biri oldu. Ligdeki ilk iki maçta Tolga Zengin'in yedeğinde kalan İspanyol file bekçisi, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirip, sonraki 17 karşılaşmada görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sadece deplasmandaki Benfica mücadelesinde kenarda bekleyen 29 yaşındaki Fabricio, diğer 5 karşılaşmada kalede şans buldu.

- Geçen sezonu unutturdu

Geçen sezon İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın kadrosunda bulunan ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Fabricio, Beşiktaş'ta adeta küllerinden yeniden doğdu.

Deportivo La Coruna'da geçen sezon sadece bir maçta kadroda yer alan ancak forma giyme fırsatı bulamayan tecrübeli file bekçisi, bu sezon istikrarlı performansıyla kendine geldi. Siyah-beyazlı takımda, 17 maçta forma giyen Fabricio, toplam bin 530 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta görev alan tecrübeli file bekçisi, 450 dakika şans yakaladı.

Ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan İspanyol file bekçisi, Beşiktaş'ta şu ana dek toplam 22 resmi karşılaşmada oynadı.

- Savunmadaki başarıya katkı sağladı

Bu sezon Süper Lig'de 19. hafta sonunda 15 gol yiyen ve son 7 sezonun en iyi savunma performansına imza atan Beşiktaş'ta kaleci Fabricio da bu başarılı döneme katkı veren oyunculardan biri oldu.

Ligin ilk iki maçında görev alan Tolga Zengin, kalesinde 3 gol gördü. Fabricio ise görev aldığı 17 karşılaşmada 12 gol yedi.

2009-2010'da 19. haftalar itibarıyla 10 gol yiyen Beşiktaş, sonraki 7 sezonun iyi savunmasını 2016-2017'de yaptı. 19. haftalar dikkate alındığında 2010-2011'de 21, 2011-2012'de 17, 2012-2013'te 29, 2013-2014'te 20, 2014-2015'te 17 ve geçen sezon 18 gol yiyen Beşiktaş, bu sezon kalesinde 15 gol gördü.

- Taraftarın sevgilisi oldu

Siyah-beyazlı taraftarlar da Fabricio'yu şimdiden benimsedi.

Takımının maçları öncesinde ısınmak için sahaya çıkan İspanyol file bekçisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Fabricio'nun yediği hatalı gollerde dahi tezahüratlarla kendisine destek vermeye çalıştı.

- Beşiktaş'ta bir oyuncu daha kendini buldu

Fabricio, kariyerlerinde yaşadıkları düşüşün ardından siyah-beyazlı takıma gelen Demba Ba ve Mario Gomez gibi siyah-beyazlılarda çıkış yakalamayı başardı.

2013-2014 sezonunda Chelsea formasıyla 8 gol atabilen Demba Ba, 2014-2015'te transfer olduğu Beşiktaş'ta toplam 27 gol atarak etkili bir performans sergiledi. Senegalli oyuncunun, siyah-beyazlı formayla yakaladığı performansın ardından Çin'e transferi gerçekleşti.

Beşiktaş'ta geçen sezon ise Alman golcü Mario Gomez, dikkati çekici bir çıkışa imza atmıştı. 2014-2015'te Fiorentina'da 10 gol atabilen Gomez, Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadığı geçen sezon 26 golle ligde gol krallığını kazandı. Sezonu toplam 28 golle tamamlayan Gomez, Alman Milli Takımı'na da yeniden seçilme fırsatı yakaladı.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan ve oynayamayan ancak Beşiktaş'ta ligde ve Avrupa'da toplam 22 maça çıkan Fabricio, Demba Ba ile Gomez'in ardından siyah-beyazlı formayla çıkış yakalayan bir başka isim oldu.

- Kara: "Bir kalecide aranan tüm özellikler var"

Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Rasim Kara, Fabricio'nun performansının takıma geldiği günden beri artış gösterdiğini vurgulayarak, "Bir kalecide aranan tüm özellikler var. Geriden oyun kurması, oyuna hakim olması, uzaktan atılan şutlarda başarılı olması ve bire bir başarısı dikkati çekiyor. Hava toplarında zaman zaman hatalı çıkışlar yapabiliyor." dedi.

İspanyol file bekçisinin en büyük sıkıntısının savunma ve orta saha oyuncularıyla yaşadığı iletişim sorunu olduğunu savunan eski milli kaleci Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu sıkıntının nedeni belki de farklı dilleri konuşmalarından kaynaklanıyordur. Beşiktaş, kaleci hatasıyla gol yemiyor ve maç kaybetmiyor. Fabricio'nun sakin duruşu takıma ve seyirciye güven veriyor."