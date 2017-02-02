Derbi maçının biletleri satışta
Süper Lig lideri Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbi mücadelesinin biletleri dün saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatları 130 TL ile 375 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribünü biletlerinin ise 800- 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışta olduğu açıklandı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Derbi maçının biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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