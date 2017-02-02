 Derbi maçının biletleri satışta – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Derbi maçının biletleri satışta

    Derbi maçının biletleri satışta
    Süper Lig lideri , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da 'da ile karşılaşacak. Derbi mücadelesinin biletleri dün saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Bilet fiyatları 130 TL ile 375 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribünü biletlerinin ise 800- 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışta olduğu açıklandı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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