Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından duran top ve kanat çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nun antrenmana katılmadığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
TALİSCA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Beşiktaş'ta antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı.
Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, 23 yaşına giren Talisca'ya mutluluklar diledi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:02
- ''Ortamı germeyin''
Toplam 34
Yorum
kartal bir kedimi miyavladı :):)))) kimsin sen yaaa
- Adebayor'dan Abdullah Avcı'ya övgü
Toplam 2
Yorum
db Zaten övmeseydi sasardim. Bir günde nasil anlamis acaba?
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 2
Yorum
gfb başka bir başkan olsaydı dünya deviydik şu halimize bak ceza verip parasızlıktan geri alıyoruz. yeter artık
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