 Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    'ta derbi hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

    , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün açıklamasında, 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından duran top ve kanat çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

    Açıklamada, bireysel çalışmalarına devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu'nun antrenmana katılmadığı duyuruldu.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



    TALİSCA'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
    'ta antrenmandan önce Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın doğum günü, kesilen pastayla kutlandı.

    Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, 23 yaşına giren Talisca'ya mutluluklar diledi.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
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