 ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı'' – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''

    ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''

    ’ın Brezilyalı yıldızı “Çocukluğumu kumsalda ayak voleybolu, plaj topu ve futelama ile geçirirdim. Babam buna karşı çıkardı. 15 yaşında evde bayram yaptım çünkü babam evi terk etmişti. Benim için yeni hayat başlamıştı” dedi.

    Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi , çocukluk yıllarından yetişkinliğine, futbolculuk mesleğindeki özel anlarından bugününe her şeyini açık yüreklilikle dergisine anlattı. Basit bir mahallede büyüdüğünü itiraf eden sambacı, "Praia Grande adında çok güzel bir kumsalımız vardır. Tüm günümü orada ayak voleybolu, plaj topu ve futelama ile geçirirdim. Ancak babam şiddetle buna karşı çıkardı. Ta ki ben 15 yaşıma gelinceye dek. O gün evde ben bayram yaptım çünkü babam evi terk etmişti. Benim için yeni bir hayat başlamıştı" yorumunu yaptı. Eşine duyduğu aşkı "11 yıldır nereye gitsem hep benim yanımda. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" sözleriyle anlatan Marcelo, çocuklarıyla ilişkisini de şu cümlelerle özetledi: "Diogo ve Daniel ile muhteşem bir ilişkimiz var. İkisi de gerçek birer Beşiktaş fanatiği. Her maçı izlemeye geliyor. Tek sıkıntı, Beşiktaş'ta bu ikisinin benden daha popüler olması!"
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:52
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