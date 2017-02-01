 West Ham kancası – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    kancası

    West Ham kancası
    ekibi 'ın başkanı , 'la anlaşan 'yı transfer etmeyi düşündüklerini açıkladı. Sullivan, "Demba Ba'yı Premier Lig'e geri döndürmeyi düşündük. Bize iyileştikten sonra takıma katılmasının 3 haftayı bulacağı söylendi. Bu nedenle vazgeçtik" açıklamasını yaptı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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