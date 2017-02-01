West Ham kancası
Premier Lig ekibi West Ham'ın başkanı David Sullivan, Beşiktaş'la anlaşan Demba Ba'yı transfer etmeyi düşündüklerini açıkladı. Sullivan, "Demba Ba'yı Premier Lig'e geri döndürmeyi düşündük. Bize iyileştikten sonra takıma katılmasının 3 haftayı bulacağı söylendi. Bu nedenle vazgeçtik" açıklamasını yaptı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
West Ham kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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