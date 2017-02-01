''Herkes işine baksın''
“Aziz Yıldırım’ın açıklamaları var. Futbol saha içinde oynanır. Başkan ve yöneticiler için ego savaşına dönüştürmemek gerekir. Önce herkes kendi kulübüyle ilgilensin!.. F.Bahçe'ye Quaresma için teklif götürülmüş Aziz Yıldırım öyle dedi. Bunu yapan herkesi mahkemeye vereceğim. Eğer evrakları istersek göndereceklermiş. İstiyoruz, göndersinler! Mehmet Ekici bize gelmek istedi. Trabzonspor ile görüştük ve anlaştık. Bu saatten sonra Ekici nereye istiyorsa gitsin. Bu ahlak çerçeveleri içerisinde olan bir oyuncuyla işimiz olmaz!"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transferlerin toplu imza töreninin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile ilgili açıklama yapmasıyla ilgili olarak, "Herkes kendi kulübüyle ilgilensin" diyen Başkan Orman çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Orman'ın gündem yaratacak sözleri:
FUTBOL SAHADA OYNANIR
"Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camiayla kavga etmek, bir demagoji içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bu uzun zamandır olan bir durum ve maalesef bunu Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun sebebi de Fenerbahçe yönetiminin, Beşiktaş ile ilgili açıklama yapması. Futbol, saha içinde oynanır. Başkanlar ve yöneticiler için ego savaşına dönüştürmemek gerekir. Bunlar toplumu germekten başka bir şeye yaramaz. Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmektir. Bizim işimiz Fenerbahçe taraftarını üzmek, yönetim kurulunu rencide etmek değildir. Beşiktaş sahada mücadele eder." "QUARESMA'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi Aziz Yıldırım. Quaresma'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon değil, bir dahaki sezon biten bir sözleşme. Sözleşmede 30 maç oynadığı zaman otomatik olarak uzayan bir durum var. 23 maç oynadı şu ana kadar. Bu oyuncuya teklif götürülmesinin bir tek sebebi olabilir, "Sen oynama, 7 maç daha forma giyme, sözleşmen uzamasın ve sezon sonunda boşa çık. Bunun etik davranmayla falan alakası yoktur. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na teklif götürülmüş. Bunu yapanları hem burada, hem de yurt dışında mahkemeye vereceğim, hesabını soracağım."
ALABİLİYORSA ALSINLAR
"Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili olarak da 'İstiyorlarsa evrakları verelim' dedi. Evet, istiyoruz evrakları, göndersinler hadi. Quaresma'ya sordum bu durumu, 'bilgim yok' dedi. 'Başka bir niyetin varsa bilelim' dedim. 'Ben evime geldim, evimden başka bir yerde oynamam' dedi. Böyle olunca da sözleşmesini uzattık. Sosa'nın Türkiye'den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Kim kimi transfer etmek istiyorsa etsin, bizi ne alakadar eder. Biz kimin kalmasını istiyorsak, o kalır. Biz kiminle devam etmek istiyorsak ediyoruz. Burası aile, bizde giden oyuncular geri geliyor. Burada, her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Herkes kendi işine baksın, kendi takımına, camiasına, marka değerine baksın."
?TRABZON'LA ANLAŞTIK
"Mehmet Ekici için girişimde bulunmadık. Ekici, sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bize bildirdi. Kız kardeşleriyle yurt dışında ben görüştüm. 'Beşiktaş'a gelmek istiyoruz' diye ifadeleri var. Değerlendirdik. Bunun üzerine Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici'yle görüşülebileceğini ifade etti. Umut Güner, Mehmet Ekici ve babasıyla görüştü. Babası 'Biz Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Mehmet Ekici, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor' dedi. Ancak Trabzonspor'dan iyi ayrılmak istediklerini ve Muharrem Usta'yla görüşmemizi söylediler. Biz de 'peki' dedik ve Trabzonspor ile görüşüp anlaştık."
?GİDEN, DÖNMEK İSTİYOR
"Bizim için Ekici konusunda 'oyuncunun futbol hayatıyla oynadığımızı' söylüyorlar. Mehmet Ekici şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Bu saatten sonra Mehmet Ekici nereye istiyorsa gitsin. Bu ahlak çerçeveleri içerisinde olan bir oyuncuyla işimiz olmaz. Durumu bu noktaya getiren Mehmet Ekici ve babası. Beni en çok rahatsız eden şu; Quaresma, Beşiktaş'ın oyuncusu, Sosa; Milan'ın oyuncusu, Mehmet Ekici; Trabzonspor'un oyuncusu. Fenerbahçe Başkanı'nın bunlarla ne alakası var. Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia ama bunlar gerçekten de yakışmıyor.
?DEMİRÖREN BORCU YENİ Mİ?
"Yıldırım Demirören 5 yıldır federasyon başkanı. Bu 5 senede Beşiktaş sadece 1 kupa aldı. Bu 1 kupayı alana kadar bu borç yok muydu, yeni mi çıktı bu borç? Bugüne kadar Beşiktaş göçebe kuşu gibi orada burada oynarken, Yıldırım Demirören federasyon başkanı değil miydi? Aziz Yıldırım senelerin spor adamı. Tanıdığımız bildiğimiz birisi. Bu gibi rencide edici konular toplumları geriyor. Türkiye'nin şu ortamında insanları tek mutlu eden şey spor. Gerek yok kavga ortamına. Konyaspor maçında taraftarlarımız Aziz Bey hakkında bağırdılar, çok üzüldüm. Ben gidiyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un statlarına, kimseyle hiçbir konuda karşı karşıya kalmıyoruz."
?SEBA'YI UNUTMASINLAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Orman, "2012 yılından bu yana birlikte hareket ederek Beşiktaş'ı bir yerlere getirdik. Nereden nereye geldik, Beşiktaş'a yakışan bir şekilde hareket edeceğiz. Dün pazartesiydi ve neredeyse 30 bin kişiye yakın taraftar önünde oynadık. Biz de onlara layık olmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Orman, Divan Kurulu seçimleriyle ilgili olarak da, "Beşiktaş'ı temsil edenler Beşiktaş'tan bir şey almayacak, Beşiktaş'a verecekler. Mahkeme kapılarına gitmekle falan olmaz. Divanı kilitlemenin manası yok. Süleyman Abi'yi unutmasınlar, Beşiktaş'ı üzmesinler diyorum" diye konuştu.
OĞUZHAN&TOLGAY'LA SÖZLEŞME UZATACAĞIZ
Orta sahanın iki önemli yıldızı Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerini uzatmak istediklerini ifade eden Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: "Oğuzhan ve Tolgay'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Diğer oyuncularımızla alakalı tek sıkıntımız, kadroda çok fazla şans bulamaması. Beşiktaş'ta oyuncuya 'git' denilmez. Olcay bizim gözümüzün nurudur ve çok sevdiğimiz bir oyuncu. Olcay oynamak istiyor ama kadroda yer bulamıyor. Olcay'ın isteği üzerine oldu bu transfer. Burası Olcay'ın evidir ve bu kapı herkese açıktır. Geçen Trabzonspor maçında oynadığı kolbastıya, Trabzonsporlular kadar ben de çok sevindim. Çünkü oynuyor ve mutlu. Bizde şans bulamayan isimlere diyorum, gidin başka takımda oynayın ve geri gelin."
F.BAHÇE VE G.SARAY BİRBİRLERİNİ KORUYOR! KARDEŞ OLDULAR
Statlardaki taraftar yasağının kalkması konusunda öncü olduklarını söyleyen Fikret Orman, "Şimdi de hamdolsun F.Bahçe ve G.Saray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor."
ELİMİZİ SIKMADILAR. BİZ ÖYLE YAPMAYACAĞIZ!
Başkan Orman, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da ilginci bir benzetmede bulundu. Orman, "Bizim yöneticilerimiz nasıl ağırlandıysa, biz de öyle yapacağız. Bizim yöneticilerimizin orada elini dahi sıkmamışlardı hatırladığım kadarıyla, ama biz bunu yapmayacağız. Güzel hatıralarla kalan bir maç olacaktır. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi ilk kez bu stadımızda ağırlayacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bütün Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe'yi bu statta görmekten dolayı mutlu olacaktır. Fenerbahçe gelip maçını yapacak."
MATEJ MİTROVİC'İ DEFALARCA İZLEDİK
Başkan Fikret Orman, yeni transfer Matej Mitrovic'i uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Genç bir arkadaşımız. Epey izledik, önemli ve gelecek vadeden bir oyuncu. Çok istedik gelmesini. Beşiktaş ailesi içerisinde çok önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Ona da hayırlı olsun. Ailemiz içerisine hoş geldi" yorumunu yaptı.
ERSAN'IN YAPTIĞI ASLA UNUTULMAZ
Ersan Adem Gülüm'ün kendileri için özel bir oyuncu olduğunun altını çizen Başkan Orman şunları söyledi: "2012'de zor günlerde göreve geldik. O dönemde gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiçbir konuşmada bile bulunmadan, maaşından 500 bin euro'luk indirim yaptı. Bu bizim için önemli bir duruştu, hayatta bunu unutamam. Geri gelmesini gerçekten çok istiyorduk, istemeden yollamıştım. Geldiği için çok mutluyum."
BABEL 10 YILDIR BİZİMLE GİBİ
Orman, Ryan Babel'in 10 yıldır Beşiktaş'taymış gibi hissettiğini söyledi. Babel'i daha önce de transfer etmek istediklerini itiraf eden Başkan, "Türkiye'de oynadığında da sözleşmesi bitmişti ama transferi olmamıştı. Çok hızlı geldi, sanki 10 senedir bizde oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol 2 asist yaptı. Maşallah diyorum. İnşallah Allah ona spor hayatının sonuna kadar bizimle olmayı nasip eder" dedi.
SELAMÜN ALEYKÜM DEMBA BA!
Beşiktaş Başkanı, sıfır maliyetle transfer edilen Demba Ba için sözlerine "Selamün aleyküm Demba Ba" diyerek başladı. Orman, "Demba Ba Beşiktaş için sembol olmuş bir oyuncu. Yuvasına hoş geldin diyorum. Sakatlığı geçti, antrenman yapıyor. Yarın (bugün) Los Angeles'a gidecek, 3 hafta içinde geri gelecek. Allah'ın izniyle Demba Ba'nın mart başında sahada olacağını tahmin ediyorum" yorumunu yaptı.
HEP BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILAR
Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşme yapan Hırvat stoper Mitrovic de Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı. 23 yaşındaki yıldız; "Umarım hep birlikte büyük başarılar kazanırız. Şans geldiğinde bunu iyi kullanmam gerekiyor. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
GERİ GELMEYİ İNANILMAZ İSTEDİM
6 Sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Çin'e giden ve yeniden geri dönen Ersan Adem Gülüm, çok mutlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Herkes Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. İnşallah başarıyla yolumuza devam ederiz. Burada tekrar bulunmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN BEŞİKTAŞ'TAYIM
Hollandalı yıldız Ryan Babel de Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunun altını ısrarla çizdi. 30 yaşındaki yıldız, "1-2 haftadır buradayım. Türkiye'ye döndüğüm, Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. Umarım daha iyi maçlar ortaya koyacağız ve şampiyonluğu yaşayacağız" sözlerine yer verdi.
ESKİSİNDEN DE SAĞLAM DÖNECEĞİM
Beşiktaş taraftarının adına besteler düzenlediği Demba Ba da iddialı konuştu. Sakatlığı ile ilgili "Şu anda rehabilitasyon aşamasını geride bıraktım. Fiziksel olarak hazırlanıyorum. Önümde birkaç haftalık dönem kaldı. Eskisinden de sağlam şekilde döneceğim" diyen Senegalli yıldız, "Bu dönem öncekinden daha iyi geçecek" ifadesini kullandı.
FUTBOL SAHADA OYNANIR
"Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camiayla kavga etmek, bir demagoji içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bu uzun zamandır olan bir durum ve maalesef bunu Fenerbahçe ile yaşıyoruz. Bunun sebebi de Fenerbahçe yönetiminin, Beşiktaş ile ilgili açıklama yapması. Futbol, saha içinde oynanır. Başkanlar ve yöneticiler için ego savaşına dönüştürmemek gerekir. Bunlar toplumu germekten başka bir şeye yaramaz. Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmektir. Bizim işimiz Fenerbahçe taraftarını üzmek, yönetim kurulunu rencide etmek değildir. Beşiktaş sahada mücadele eder." "QUARESMA'nın Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi Aziz Yıldırım. Quaresma'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon değil, bir dahaki sezon biten bir sözleşme. Sözleşmede 30 maç oynadığı zaman otomatik olarak uzayan bir durum var. 23 maç oynadı şu ana kadar. Bu oyuncuya teklif götürülmesinin bir tek sebebi olabilir, "Sen oynama, 7 maç daha forma giyme, sözleşmen uzamasın ve sezon sonunda boşa çık. Bunun etik davranmayla falan alakası yoktur. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na teklif götürülmüş. Bunu yapanları hem burada, hem de yurt dışında mahkemeye vereceğim, hesabını soracağım."
ALABİLİYORSA ALSINLAR
"Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili olarak da 'İstiyorlarsa evrakları verelim' dedi. Evet, istiyoruz evrakları, göndersinler hadi. Quaresma'ya sordum bu durumu, 'bilgim yok' dedi. 'Başka bir niyetin varsa bilelim' dedim. 'Ben evime geldim, evimden başka bir yerde oynamam' dedi. Böyle olunca da sözleşmesini uzattık. Sosa'nın Türkiye'den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Kim kimi transfer etmek istiyorsa etsin, bizi ne alakadar eder. Biz kimin kalmasını istiyorsak, o kalır. Biz kiminle devam etmek istiyorsak ediyoruz. Burası aile, bizde giden oyuncular geri geliyor. Burada, her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Herkes kendi işine baksın, kendi takımına, camiasına, marka değerine baksın."
?TRABZON'LA ANLAŞTIK
"Mehmet Ekici için girişimde bulunmadık. Ekici, sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bize bildirdi. Kız kardeşleriyle yurt dışında ben görüştüm. 'Beşiktaş'a gelmek istiyoruz' diye ifadeleri var. Değerlendirdik. Bunun üzerine Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici'yle görüşülebileceğini ifade etti. Umut Güner, Mehmet Ekici ve babasıyla görüştü. Babası 'Biz Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Mehmet Ekici, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor' dedi. Ancak Trabzonspor'dan iyi ayrılmak istediklerini ve Muharrem Usta'yla görüşmemizi söylediler. Biz de 'peki' dedik ve Trabzonspor ile görüşüp anlaştık."
?GİDEN, DÖNMEK İSTİYOR
"Bizim için Ekici konusunda 'oyuncunun futbol hayatıyla oynadığımızı' söylüyorlar. Mehmet Ekici şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Bu saatten sonra Mehmet Ekici nereye istiyorsa gitsin. Bu ahlak çerçeveleri içerisinde olan bir oyuncuyla işimiz olmaz. Durumu bu noktaya getiren Mehmet Ekici ve babası. Beni en çok rahatsız eden şu; Quaresma, Beşiktaş'ın oyuncusu, Sosa; Milan'ın oyuncusu, Mehmet Ekici; Trabzonspor'un oyuncusu. Fenerbahçe Başkanı'nın bunlarla ne alakası var. Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia ama bunlar gerçekten de yakışmıyor.
?DEMİRÖREN BORCU YENİ Mİ?
"Yıldırım Demirören 5 yıldır federasyon başkanı. Bu 5 senede Beşiktaş sadece 1 kupa aldı. Bu 1 kupayı alana kadar bu borç yok muydu, yeni mi çıktı bu borç? Bugüne kadar Beşiktaş göçebe kuşu gibi orada burada oynarken, Yıldırım Demirören federasyon başkanı değil miydi? Aziz Yıldırım senelerin spor adamı. Tanıdığımız bildiğimiz birisi. Bu gibi rencide edici konular toplumları geriyor. Türkiye'nin şu ortamında insanları tek mutlu eden şey spor. Gerek yok kavga ortamına. Konyaspor maçında taraftarlarımız Aziz Bey hakkında bağırdılar, çok üzüldüm. Ben gidiyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un statlarına, kimseyle hiçbir konuda karşı karşıya kalmıyoruz."
?SEBA'YI UNUTMASINLAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Orman, "2012 yılından bu yana birlikte hareket ederek Beşiktaş'ı bir yerlere getirdik. Nereden nereye geldik, Beşiktaş'a yakışan bir şekilde hareket edeceğiz. Dün pazartesiydi ve neredeyse 30 bin kişiye yakın taraftar önünde oynadık. Biz de onlara layık olmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Orman, Divan Kurulu seçimleriyle ilgili olarak da, "Beşiktaş'ı temsil edenler Beşiktaş'tan bir şey almayacak, Beşiktaş'a verecekler. Mahkeme kapılarına gitmekle falan olmaz. Divanı kilitlemenin manası yok. Süleyman Abi'yi unutmasınlar, Beşiktaş'ı üzmesinler diyorum" diye konuştu.
OĞUZHAN&TOLGAY'LA SÖZLEŞME UZATACAĞIZ
Orta sahanın iki önemli yıldızı Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerini uzatmak istediklerini ifade eden Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı: "Oğuzhan ve Tolgay'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Diğer oyuncularımızla alakalı tek sıkıntımız, kadroda çok fazla şans bulamaması. Beşiktaş'ta oyuncuya 'git' denilmez. Olcay bizim gözümüzün nurudur ve çok sevdiğimiz bir oyuncu. Olcay oynamak istiyor ama kadroda yer bulamıyor. Olcay'ın isteği üzerine oldu bu transfer. Burası Olcay'ın evidir ve bu kapı herkese açıktır. Geçen Trabzonspor maçında oynadığı kolbastıya, Trabzonsporlular kadar ben de çok sevindim. Çünkü oynuyor ve mutlu. Bizde şans bulamayan isimlere diyorum, gidin başka takımda oynayın ve geri gelin."
F.BAHÇE VE G.SARAY BİRBİRLERİNİ KORUYOR! KARDEŞ OLDULAR
Statlardaki taraftar yasağının kalkması konusunda öncü olduklarını söyleyen Fikret Orman, "Şimdi de hamdolsun F.Bahçe ve G.Saray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor."
ELİMİZİ SIKMADILAR. BİZ ÖYLE YAPMAYACAĞIZ!
Başkan Orman, hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da ilginci bir benzetmede bulundu. Orman, "Bizim yöneticilerimiz nasıl ağırlandıysa, biz de öyle yapacağız. Bizim yöneticilerimizin orada elini dahi sıkmamışlardı hatırladığım kadarıyla, ama biz bunu yapmayacağız. Güzel hatıralarla kalan bir maç olacaktır. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi ilk kez bu stadımızda ağırlayacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bütün Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe'yi bu statta görmekten dolayı mutlu olacaktır. Fenerbahçe gelip maçını yapacak."
MATEJ MİTROVİC'İ DEFALARCA İZLEDİK
Başkan Fikret Orman, yeni transfer Matej Mitrovic'i uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Genç bir arkadaşımız. Epey izledik, önemli ve gelecek vadeden bir oyuncu. Çok istedik gelmesini. Beşiktaş ailesi içerisinde çok önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Ona da hayırlı olsun. Ailemiz içerisine hoş geldi" yorumunu yaptı.
ERSAN'IN YAPTIĞI ASLA UNUTULMAZ
Ersan Adem Gülüm'ün kendileri için özel bir oyuncu olduğunun altını çizen Başkan Orman şunları söyledi: "2012'de zor günlerde göreve geldik. O dönemde gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncumuz Ersan'dı. Hiçbir konuşmada bile bulunmadan, maaşından 500 bin euro'luk indirim yaptı. Bu bizim için önemli bir duruştu, hayatta bunu unutamam. Geri gelmesini gerçekten çok istiyorduk, istemeden yollamıştım. Geldiği için çok mutluyum."
BABEL 10 YILDIR BİZİMLE GİBİ
Orman, Ryan Babel'in 10 yıldır Beşiktaş'taymış gibi hissettiğini söyledi. Babel'i daha önce de transfer etmek istediklerini itiraf eden Başkan, "Türkiye'de oynadığında da sözleşmesi bitmişti ama transferi olmamıştı. Çok hızlı geldi, sanki 10 senedir bizde oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol 2 asist yaptı. Maşallah diyorum. İnşallah Allah ona spor hayatının sonuna kadar bizimle olmayı nasip eder" dedi.
SELAMÜN ALEYKÜM DEMBA BA!
Beşiktaş Başkanı, sıfır maliyetle transfer edilen Demba Ba için sözlerine "Selamün aleyküm Demba Ba" diyerek başladı. Orman, "Demba Ba Beşiktaş için sembol olmuş bir oyuncu. Yuvasına hoş geldin diyorum. Sakatlığı geçti, antrenman yapıyor. Yarın (bugün) Los Angeles'a gidecek, 3 hafta içinde geri gelecek. Allah'ın izniyle Demba Ba'nın mart başında sahada olacağını tahmin ediyorum" yorumunu yaptı.
HEP BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILAR
Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşme yapan Hırvat stoper Mitrovic de Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı. 23 yaşındaki yıldız; "Umarım hep birlikte büyük başarılar kazanırız. Şans geldiğinde bunu iyi kullanmam gerekiyor. Şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.
GERİ GELMEYİ İNANILMAZ İSTEDİM
6 Sezon Beşiktaş forması giydikten sonra Çin'e giden ve yeniden geri dönen Ersan Adem Gülüm, çok mutlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Herkes Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi biliyor. İnşallah başarıyla yolumuza devam ederiz. Burada tekrar bulunmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN BEŞİKTAŞ'TAYIM
Hollandalı yıldız Ryan Babel de Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunun altını ısrarla çizdi. 30 yaşındaki yıldız, "1-2 haftadır buradayım. Türkiye'ye döndüğüm, Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. Umarım daha iyi maçlar ortaya koyacağız ve şampiyonluğu yaşayacağız" sözlerine yer verdi.
ESKİSİNDEN DE SAĞLAM DÖNECEĞİM
Beşiktaş taraftarının adına besteler düzenlediği Demba Ba da iddialı konuştu. Sakatlığı ile ilgili "Şu anda rehabilitasyon aşamasını geride bıraktım. Fiziksel olarak hazırlanıyorum. Önümde birkaç haftalık dönem kaldı. Eskisinden de sağlam şekilde döneceğim" diyen Senegalli yıldız, "Bu dönem öncekinden daha iyi geçecek" ifadesini kullandı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
''Herkes işine baksın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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