Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



A.Konyaspor maçında oynayan oyuncuların katılmadığı idman ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas çalışması, minik kale maç ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Bireysel çalışmalarına devam eden; Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm, Ömer Şişmanoğlu ve tedavi için ABD'ye dönen Demba Ba idmana katılmadı.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.