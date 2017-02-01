Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
A.Konyaspor maçında oynayan oyuncuların katılmadığı idman ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas çalışması, minik kale maç ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Bireysel çalışmalarına devam eden; Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm, Ömer Şişmanoğlu ve tedavi için ABD'ye dönen Demba Ba idmana katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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Toplam 4
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ömer beşiktaş adamı basketbola yönlendirir
- ''Kalıcı olmak istiyorum''
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İrfan AYDEMİR Biri çıksın fenerbahçe yi kurtarsın karaveyev gibi alt yapıda yüzlerce var hatta onun kadar kötü olsalar alt yapıya da giremezler
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Toplam 2
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ayhan Mutlu hoca Bursada Çok başarılı olacaktır
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