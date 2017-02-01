 Derbi startı verildi – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Derbi startı verildi

    Derbi startı verildi

    , son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde yönetiminde yapılan antrenman, basına kapalı yapıldı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    3 KARTAL AYRI ÇALIŞTI
    'ın derbi maçı hazırlıklarında üç oyuncu yer almadı. Bireysel çalışmalarına devam eden Caner, Ersan ve Ömer'in takımla idmana katılmadığı belirtildi. Caner ve Ömer'in hafta sonundaki maçta forma giyemeyeceklerini belirtilirken, Ersan'ın ise takıma katılması durumunda son kararı Güneş verecek.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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