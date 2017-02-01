Derbi startı verildi
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, basına kapalı yapıldı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
3 KARTAL AYRI ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın derbi maçı hazırlıklarında üç oyuncu yer almadı. Bireysel çalışmalarına devam eden Caner, Ersan ve Ömer'in takımla idmana katılmadığı belirtildi. Caner ve Ömer'in hafta sonundaki maçta forma giyemeyeceklerini belirtilirken, Ersan'ın ise takıma katılması durumunda son kararı Güneş verecek.
3 KARTAL AYRI ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın derbi maçı hazırlıklarında üç oyuncu yer almadı. Bireysel çalışmalarına devam eden Caner, Ersan ve Ömer'in takımla idmana katılmadığı belirtildi. Caner ve Ömer'in hafta sonundaki maçta forma giyemeyeceklerini belirtilirken, Ersan'ın ise takıma katılması durumunda son kararı Güneş verecek.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Derbi startı verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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