Beşiktaş ara transferde boş durmadı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2016-2017'de de aynı hedefe ulaşmaya çalışan Beşiktaş, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında özellikle savunmadaki rekabeti artıracak transferler gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, Matej Mitrovic'i bonservisiyle aldıktan sonra Ersan Adem Gülüm'ü de Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladı.

Beşiktaş'ın bir diğer transferi ise geçmiş sezonlarda Kasımpaşa'da forma giyen Ryan Babel oldu.

Sezon başından beri forvet hattını güçlendirmek için arayışta bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arasındaki son transferi eski oyuncusu Demba Ba'yı Çin'den alarak yaptı.

Ersan Adem Gülüm'ün ardından bu sefer Çin'in Shanghai Shenhua takımından herhangi bir ücret ödemeden Demba Ba'yı kiralayan Beşiktaş, Ryan Babel'i ise bonservis bedeli vermeden kadroya dahil etti.

- Sadece Mitrovic için bonservis bedeli ödedi

Beşiktaş, ara transfer döneminde sadece Matej Mitrovic'in bonservisi için ödeme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, savunma oyuncunun transferinde Hırvatistan temsilcisi Rijeka'ya 4,2 milyon avro bonservis bedeli verdi.

- 4 oyuncunun alacağı ücret

Hırvat savunma oyuncusu Mitrovic'e sezonun ikinci yarısı için 600 bin avro ödeyecek Beşiktaş, diğer üç sezon için ise 1 milyon 200 biner avro garanti olmak üzere toplam 4 milyon 200 bin avro ücret verecek.

Demba Ba'nın alacağı ücreti de Çin'deki kulübünün ödemesini sağlayan siyah-beyazlıların bir diğer transferi Ersan Adem Gülüm, Beşiktaş'tan 400 bin avro garanti ücret alacak.

Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ryan Babel ise bu sezon 1 milyon 200 bin avro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 biner avro garanti ücret kazanacak.

- Kadro yenilendi

Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından yeni sezon yapılanmasına hızlı bir şekilde giren Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, kadroyu adeta yeniledi.

Sezon başında 9 oyuncuyu kadroya dahil eden yönetim, devre arasında da 4 oyuncu aldı. Beşiktaş, sezon başından bu yana toplam 13 transfer gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı yönetim, yaz transfer döneminde kaleden savunmaya, orta sahadan forvete kadar takımı güçlendirmeye çalıştı. Beşiktaş, sezon başında kalede Tolga Zengin'in yanına Fabricio Agosto Ramirez ve Utku Yuvakuran'ı monte etti. Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül gibi tecrübelilerin yanı sıra, eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kiralayarak savunmasını güçlendiren siyah-beyazlı kulüp, orta sahaya da Gökhan İnler ve hücuma dönük olarak Anderson Talisca takviyesinde bulundu.

Beşiktaş, hücum hattına ise Vincent Aboubakar'ı transfer etti.

- Ayrılanların yerini doldurmaya çalıştı

Geçen sezonki şampiyonluk ardından siyah-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan futbolcuların yerini doldurmaya çalıştı.

2015-2016 kadrosunda yer alan Mario Gomez, Jose Sosa ve İsmail Köybaşı gibi önemli oyuncularını başka kulüplere kaptıran Beşiktaş; Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Denys Boyko'yu kiralık olarak gönderdi. Serdar Kurtuluş, Alexis Delgado ve Günay Güvenç'in de başka kulüplere transfer olduğu Beşiktaş'ta devre arasında Olcay Şahan ile Kerim Frei ayrıldı.

- Bedelsiz futbolcular öncelikli oldu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetimi, geçmiş sezonlarda olduğu gibi öncelikli olarak bonservis bedeli olmayan futbolculara yöneldi.

Fabricio, Gökhan Gönül, Ryan Babel ve Gökhan İnler, herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden yönetim tarafından kadroya dahil edildi.

- Kiralama sistemiyle de kadro güçlendirildi

Orman ve transfer komitesinin bir başka transfer stratejisi ise kiralama şeklinde oldu.

Utku Yuvakuran, Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Caner Erkin ve Demba Ba için kulüplerine kiralama bedeli ödemeyen Beşiktaş, kiralık Talisca için Benfica'ya 2 milyon avro verdi. Siyah-beyazlı kulüp, Aboubakar'ın transferinde ise Porto'ya 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödedi.

- Giden oyuncular döndü

Beşiktaş, bu transfer döneminde bonservisiyle verdiği bazı oyuncuları takıma yeniden kazandırdı.

Altyapısında yetişen Atınç Nukan'ı Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından RB Leipzig'e 5 milyon avro bonservis bedeliyle veren siyah-beyazlı kulüp, bu oyuncuyu sezon başında bedelsiz kiralama yöntemiyle transfer etti.

Beşiktaş, 7 milyon avro bonservis bedeliyle Çin'in Hebei China Fortune Kulübüne verdiği Ersan Adem Gülüm'ü aynı şekilde kadroya kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, Çin'in bir başka kulübü Shanghai Shenhua'ya 13 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdiği Demba Ba'yı da bedelsiz kiraladı.

- Paranın büyük bölümünü 3 oyuncuya harcadı

Fikret Orman yönetiminde ucuz, bonservis bedeli olmayan veya bedeli olmayan kiralık futbolcuları transfer etmeye çalışan Beşiktaş, bu sezon transfere 11 milyon 300 bin avro para harcarken, bunların büyük bölümünü 3 oyuncu için kullandı.

Beşiktaş, bu sezon en yüksek bonservis bedelini Hırvat oyuncu Mitrovic'in transferi için ödedi. Siyah-beyazlı kulüp, bu transferde Hırvatistan temsilcisi Rijeka'ya 4,2 milyon avro bonservis bedeli verdi. Talisca ve Aboubakar'ın kiralanması için 4,5 milyon avro harcayan Beşiktaş, bu üç oyuncu için toplam 8,7 milyon avroluk harcamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezonun devre arasında bedelsiz kiraladığı Marcelo Guedes'in ise sezon başında bonservisini 2 milyon avro bedelle aldı.

Beşiktaş, Marcelo'nun bonservis bedeli dahil olmak üzere bu sezon transfere toplam 11 milyon 300 bin avro para harcadı.

- Bu sezonki transferler

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği oyuncular ve bedelleri şöyle:

Futbolcu Bonservis (avro) Kira (avro) Fabricio Bedelsiz Utku Yuvakuran Bedelsiz Adriano 600 bin Ersan Adem Gülüm Bedelsiz Matej Mitrovic 4,2 milyon Atınç Nukan Bedelsiz Caner Erkin Bedelsiz Gökhan Gönül Bedelsiz Ryan Babel Bedelsiz Talisca 2 milyon Gökhan İnler Bedelsiz Aboubakar 2,5 milyon Demba Ba bedelsiz

Bu arada siyah-beyazlı kulüp, sezon başında ayrıca 200 bin avro bonservis bedeliyle Oğuzhan Aydoğan'ı transfer etti. Altyapı takımında yer alan Oğuzhan, A takımı düzeyinde henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmadı.