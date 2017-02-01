 Aras’a talip çıktı – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    Aras’a talip çıktı

    Aras’a talip çıktı
    'ta transfer döneminin son gününde için hareketli saatler yaşandı. Geçen sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralık gönderilen oyuncuya Hollanda ekibi Willem II talip oldu. Ancak yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve siyah-beyazlı oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması gerçekleşmedi.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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