Aras’a talip çıktı
Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde Aras Özbiliz için hareketli saatler yaşandı. Geçen sezon İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralık gönderilen oyuncuya Hollanda ekibi Willem II talip oldu. Ancak yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve siyah-beyazlı oyuncunun Hollanda ekibine kiralanması gerçekleşmedi.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Aras’a talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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