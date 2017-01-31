 Yaşasın ‘Yeni Kral’ – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Yaşasın ‘Yeni Kral’

    Yaşasın ‘Yeni Kral’

    geçtiğimiz sezon ’i krallığa taşımıştı. Bu yıl da aynı unvana en yakın aday. Dün hat-trick yaptı gol sayısı 15 oldu.

    Kartal'da Şenol Güneş'in her takımda uygulattığı hücum anlayışı, siyah-beyazlılarda zirve yaptı. Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezonda Mario Gomez'i 26 golle krallık koltuğuna oturtan bu yıl da Cenk Tosun'u aynı unvana taşıyacak gibi görünüyor. 25 yaşındaki yıldız forvet Atiker Konyaspor karşılaşmasında fileleri 2 kez sarsarak gol sayısını 19. hafta sonunda 15'e yükseltti. Rakiplerine büyük fark atan Cenk'in ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Cenk özellikle son haftalarda durdurulmaz bir forvet haline geldi. Son 6 haftada fileleri 8 kez sarsarken sadece 1-0 kazanılan Gaziantepspor mücadelesinde gol atamadı. Cenk Tosun "Önemli olan şampiyonluk. Hepimiz burada bunun için uğraşıyoruz. Art arta 2. kez bu mutluluğu tatmak istiyoruz. Tabii şampiyonlukla birlikte gol krallığına ulaşırsam da keyifli olur" diye konuştu.

    '3. YILDIZI ÇOK İSTİYORUZ'
    Konya filelerini 3 kez havalandırarak 15 golle kariyer rekorunu kıran , gollerini doğum günü olan eşine armağan ederken, şöyle konuştu: Benim için özel bir gün. Eşim bana 'gol atmadan eve gelme' demişti. Şampiyonluğu ve 3. yıldızı çok istiyoruz.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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